Bakan Uraloğlu, indirimli tren seyahatlerinden yararlanan gençlerin, anahat, bölgesel ve Yüksek Hızlı Trenlerde toplamda büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda demiryolu öncelikli politikalarımız sayesinde, gençlerimizin tren seyahatine olan ilgisi giderek artıyor. Yüksek Hızlı Tren projeleri ve konvansiyonel hatlarda yapılan iyileştirmeler, demiryolunun cazibesini artırdı” dedi.

2 MİLYON 382 BİN 453 GENÇ YHT İLE SEYAHAT ETTİ

Uraloğlu, gençler için uygulanan indirimli seyahat politikasının ekonomik, konforlu ve güvenli bir ulaşım sağladığını vurguladı. 2024 yılının başından bu yana, 629 bin 848 genç anahat trenleri, 773 bin 321 genç bölgesel trenler ve 2 milyon 382 bin 453 genç Yüksek Hızlı Trenlerle seyahat etti. Toplamda, 3 milyon 785 bin 622 genç, yüzde 15 indirimden faydalandı.

EĞİTİM VE İŞ HAYATINDAKİ GENÇLERE DESTEK

Bakan Uraloğlu, indirimli seyahat uygulamasının gençlerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunmayı amaçladığını ifade etti. “Eğitim veya iş hayatının başındaki gençlerimize, bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için bu imkanı sunduk. Demiryolu, çevreye duyarlı bir ulaşım seçeneği olarak, gençlerimizi bu tür alternatiflere yönlendirerek doğa bilincini artırmayı ve ülkemizin gelecekteki ulaşım politikalarına yön vermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmeleri için gençlere daha fazla indirim imkanı sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.