Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, Sivas-Yozgat-Ankara hattında önemli bir kesintiyle karşı karşıya. 13 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bu güzergahta YHT bileti satın alınamıyor. Ancak aynı tarih sonrası için Ankara-İstanbul seferleri için bilet temin edilebiliyor.

Yozgatlılar, YHT'nin konforu, hızı ve rahatlığıyla uzun zamandır tanışmış durumda. İlk olarak Sivas-Yozgat-Ankara seferleriyle bu hizmetten faydalanan vatandaşlar, daha sonra Sivas-Yozgat-İstanbul seferleriyle de İstanbul'a hızlı bir şekilde ulaşabilme imkanına kavuştular.

Ancak son zamanlarda Yozgat'ta yaşanan güzergah sorunları nedeniyle YHT seferlerinde önemli rötarlar yaşanıyor. Bu durum, YHT seferlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağı iddialarına yol açtı.

13 Temmuz 2024 itibariyle Sivas-Yozgat-Ankara YHT seferleri için bilet satışı yapılmazken, Ankara-İstanbul seferleri için ise bilet temin edilebiliyor.

Vatandaşlar, online platformlarda ve gişelerde bu tarihten itibaren Sivas-Yozgat-Ankara arası YHT bileti bulunamadığını fark etti. Yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması ise bu iddiaların doğruluğunu teyit ediyor.

Öte yandan, Yozgat Sorgun-Yerköy bölgesinde uzun zamandır devam eden güzergah sorunlarının giderilmesi için yapılan onarım ve yenileme çalışmalarının 6 ila 12 ay sürebileceği belirtiliyor. Bu süre zarfında, YHT seferlerindeki aksamaların devam etmesi bekleniyor.

Sivas-Yozgat-Ankara arası YHT bileti alamayan vatandaşlar, yetkililerden konuyla ilgili detaylı bir açıklama bekliyor.