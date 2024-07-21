Sivas-Yozgat-Ankara ve ardından Sivas-İstanbul YHT hattına kavuşan Yozgatlılar, başlangıçta uygun fiyatlı seyahatin keyfini sürerken, kısa sürede art arda gelen zamlarla şaşkına döndü. Son zamla birlikte, Yozgat-Ankara arası bilet fiyatı 65 lira artarak 260 liradan 325 liraya yükseldi. Yozgat'tan İstanbul'a YHT ile seyahat etmek isteyen yolcular ise artık 865 lira ödemek zorunda kalacak.

Yozgatlılar, yapılan zammın YHT gibi son derece hızlı bir şekilde uygulandığını belirterek, "Ay geçmiyor YHT'ye zam geliyor, aksine trenimiz de yavaşlıyor" dedi.

YHT’YE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Zamlanan bilet fiyatları önceki ve sonraki fiyatlarıyla şöyle güncellendi:

Yozgat-Sivas: 335 TL’den 420 TL’ye

Yozgat-Ankara: 260 TL’den 325 TL’ye

Yozgat-Kırıkkale: 240 TL’den 300 TL’ye

Yozgat-İstanbul Söğütlüçeşme: 690 TL’den 865 TL’ye

Yozgat-İstanbul Halkalı: 650 TL’den 815 TL’ye

Ankara-Sivas: 475 TL’den 550 TL’ye

Sivas-İstanbul Söğütlüçeşme: 905 TL’den 1090 TL’ye

Ankara-İstanbul Söğütlüçeşme: 430 TL’den 540 TL’ye

TCDD, geçtiğimiz yıllarda da sık sık fiyat artışına gitmişti. 2022 yılında YHT bilet fiyatlarına 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam yapılmıştı. YHT bilet fiyatları en son geçtiğimiz yılın eylül ayında artırılmıştı.