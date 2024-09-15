Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Uraloğlu, "Son 22 yılda hayata geçirdiğimiz demiryolu yatırımları ve politikalar sayesinde vatandaşlarımız demiryolunu tercih ediyor" dedi.

Uraloğlu, demiryolu ulaşımındaki bu artışı, özellikle hızlı, güvenli ve konforlu seyahat imkanlarının sağlanmasına bağladı. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz demiryolu projeleriyle, vatandaşlarımızın demiryoluna ilgisi artıyor" ifadelerini kullandı.

MARMARAY 8 AYDA 143 MİLYON YOLCU TAŞIDI

İstanbul’da kent içi ulaşımın bel kemiği olan Marmaray’ın da büyük ilgi gördüğünü belirten Uraloğlu, bu hattın yılın ilk 8 ayında 143 milyon 692 bin 146 yolcuya hizmet verdiğini söyledi. Ağustos ayında ise yalnızca Marmaray üzerinden 16 milyon 679 bin 354 kişinin taşındığını kaydeden Uraloğlu, İstanbul’un trafik yükünü büyük ölçüde hafifleten bu hattın kritik önemde olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra İstanbul’daki diğer iki önemli raylı sistem olan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Halkalı-Bahçeşehir Hattı'nın da Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 896 bin 219 yolcuyu taşıdığını belirtti.

BAŞKENT’İN TRAFİĞİNE BAŞKENTRAY İLE NEFES

Ankara’nın doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray’ın da kent içi toplu taşıma sistemine büyük katkı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, bu hattın 2024 yılının ilk 8 ayında 15 milyon 456 bin 609 yolcu tarafından kullanıldığını açıkladı. Başkentray’ın, YHT ve diğer toplu taşıma sistemleriyle entegre olduğunu söyleyen Uraloğlu, hattın her geçen gün daha fazla tercih edildiğini ifade etti.

YHT VE BÖLGESEL TRENLERE İLGİ ZİRVEDE

Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren seferlerine de yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Uraloğlu, 2024 yılının Ağustos ayında YHT’leri 1 milyon 107 bin 339, ana hat ve bölgesel trenleri ise 942 bin yolcunun tercih ettiğini belirtti. Yılın ilk 8 ayında YHT ile seyahat eden yolcu sayısının 8 milyon 296 bin 248, ana hat ve bölgesel trenlerde ise bu rakamın 7 milyon 701 bin 36 olduğunu kaydetti.

Demiryolu ulaşımındaki bu yoğun talebin, güvenli, hızlı ve konforlu seyahat imkanlarının sağlanmasıyla mümkün olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Ayrıca, demiryolu yatırımlarının sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu taşımacılık hedeflerine de büyük katkı sağladığını vurguladı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN DEMİRYOLUNA TAM DESTEK

Bakan Uraloğlu, demiryolu ulaşımının Türkiye'nin ulaşım politikasında her geçen gün daha önemli bir yer edindiğini ifade ederek, özellikle büyük şehirlerdeki trafik sıkışıklığını çözmek ve sürdürülebilir ulaşım sağlamak adına raylı sistem yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti. Uraloğlu, vatandaşların demiryolunu tercih etmeye devam etmesi için tüm çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.