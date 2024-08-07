Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Çankırı, Karabük ve Zonguldak illerini kapsayan tren yolu ağı, Kastamonu’ya ulaşmadı. Ancak komşu il Çorum için sevindirici bir haber geldi. Kastamonu için ise hızlı tren projesi henüz gündeme gelmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren ihalesini bu ay gerçekleştireceklerini duyurdu.

ÇORUM’A MÜJDELİ HABER

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu arada Kırıkkale - Çorum arası hızlı tren yapım ihalesini de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna doğru ya da gelecek senenin başında da Çorum ile Samsun arasının ihalesini gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da Samsun’dan Sarp’a sahilden demiryolu götürebilmeyle ilgili proje çalışmalarını başlattık. Bu ne kadar zor olsa da Doğu Karadeniz’de yoğunluklu olarak yerleşim de sahilde olduğu için yük taşırken bir yandan da yolcu taşımacılığı açısından doğru bir planlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

KASTAMONU’YA HIZLI TREN SÖZ KONUSU DEĞİL

Bakan Uraloğlu’nun sık sık dile getirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT)’nin Kastamonu’ya gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak hızlı trenin, Kastamonu’ya uzun bir süredir gelmeyeceği tahmin ediliyor.