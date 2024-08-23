Yüksek Hızlı Trenler (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde farklı yaş grupları, meslekler ve özel durumlara göre indirimli biletler sunulmaktadır. İşte detaylar:

TARİFE İNDİRİMLERİ

Çocuklar (%50 İndirim): 7-12 yaş arası çocuklar indirimden faydalanabilir. 0-6 yaş arası çocuklar (73 aydan gün almamış) ayrı bir yer talep etmediklerinde ücretsiz seyahat edebilir. Çocuklar, sadece ebeveynleri veya 18 yaş ve üzeri bir refakatçi ile yolculuk yapabilir.

Gençler (%15 İndirim): 13-26 yaş arası gençler bu indirimden yararlanabilir.

Yaşlılar (%15 İndirim): 60-64 yaş arası yolcular için geçerlidir.

65 Yaş ve Üzeri (%50 İndirim): YHT ve ana hat trenlerinde 65 yaş ve üstü yolcular, bu indirimden yararlanabilir.

Öğretmenler (%15 İndirim): Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenler (müdür ve müdür yardımcıları dahil), yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler için geçerlidir.

Askeri Personel (%15 İndirim): Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan subay, astsubay, askeri memurlar, NATO askeri görevlileri ve diğer askeri personel (sevk muhtırasız biletle seyahat edenler) indirimden yararlanabilir.

Basın Mensupları (%15 İndirim): Yerli ve yabancı basın kartı sahiplerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen kartlarla indirim uygulanır.

TCDD/TÜRASAŞ Personeli ve Aileleri (%20 İndirim): Çalışan, emekli personel ve aile üyeleri (25 yaşını doldurmamış çocuklar dahil) bu indirimden faydalanabilir.

Emekliler (%10 İndirim): Türkiye Yüzyılı Emektarları projesi kapsamında, tüm emekliler YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde bu indirimden 31 Aralık 2024 tarihine kadar yararlanabilir. Emekli kimlik kartı veya E-Devlet üzerinden alınmış emeklilik belgesi ile indirim uygulanır.

ÜCRETSİZ TAŞIMALAR

Uluslararası anlaşmalar ve yasalar doğrultusunda bazı yolcular ücretsiz seyahat hakkına sahiptir. Bu yolcular:

Engelli Yolcular: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli kimlik kartları, ağır engelliler için refakatçi hakkı belirten kartlar, veya engel oranını gösteren nüfus cüzdanıyla seyahat edebilirler.

Yabancı Demiryolu Çalışanları: Yabancı demiryolu idareleri ile yapılan anlaşmalara göre, yabancı demiryolu çalışanları geçerli permi belgelerini ibraz ederek ücretsiz seyahat edebilirler.

Bu indirimlerden yararlanmak isteyen yolcuların, geçerli belgeleri bilet alımında ve kontrollerde sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, normal bilet tarifeleri geçerli olur ve aradaki fark tahsil edilir.