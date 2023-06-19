TCDD yetkilileri, trenlerin seyrinde herhangi bir engel bulunmamakta olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu.

TCDD yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sivas-Yozgat arasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle trenin, saat 06.40'ta deray ettiğini bu nedenden dolayı da bakım onarımlarının yapılabilmesi için hızlı tren hattının belirli bir süre tren trafiğine kapatıldığını söyledi.

TCDD yetkililerince yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde: "Hali hazırda 2 bin 32 km hattımızda hızlı tren işletmeciliği yapılmaktadır. Hızlı tren işletmeciliğinde alınan tüm emniyet tedbirlerine ek olarak uygulanan en önemli tedbirlerden birisi de tarifeli ilk trenden önce hattın kontrolü için kılavuz trenlerin hat üzerine gönderilmesi uygulamasıdır. 18 Haziran 2023 tarihinde de Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattında her zamanki uygulama yapılmış ve tarifeli trenden önce kılavuz tren hatta gönderilmiştir. Son dönemde ülkemizi etkisi altına alan bölgesel ve ani yağmur geçişlerinden, demiryolu hatlarımız da etkilenmektedir. Sivas-Yozgat arasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle söz konusu kılavuz tren, bölgesel ve etkili yağışa bağlı olarak kısmı bir alanda demiryolu altyapısının etkilenmesi nedeni ile saat 06.40'ta deray (Her durumda trenin en az bir tekerleğinin rayları terk etmesi) etmiştir. Deray ve selden etkilenen bölgenin bakım onarımlarının yapılabilmesi için hızlı tren hattımız belirli bir süre tren trafiğine kapatılmıştır. Saat 16:40'ta yürütülen çalışmalar tamamlanarak normal tren işletmeciliğine geçilmiştir. Trenlerin seyrine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Olay saatinden sonraki tüm YHT trenleri Ankara-Sivas-Ankara arasında normal saatlerinde seyretmişlerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." Ahmet Ayverdi