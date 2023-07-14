Kaymakamlık şura salonunda gerçekleşen toplantıya Yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Şefaatli Kaymakamı Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, AK Parti İl genel meclis üyesi Adnan Kılıçaslan, MHP İl Genel meclis üyesi Abdullah Yalçınkaya, tren hattının geçeceği köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı, süreç hakkında muhtar ve vatandaşlar proje yetkilileri tarafından bilgilendirilirken, izlenilecek yol da detaylı olarak vatandaşlara anlatıldı.

Şefaatli Kapadokya yolu ve Şefaatli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin, Şefaatli’nin değerine değer katacağını belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca “Şefaatli’ye değer katacak, büyük bir proje. Şefaatli Kapadokya Otoyolundan sonra hızlı tren hattının da buradan geçmesi ve aynı zamanda ilçemizde bir yük istasyonun da bulunması, Şefaatli’nin 2.t vizyonu ile örtüşmektedir. Şefaatli'de, ulaşım açısından adeta kavşak noktası. Yozgat ve Samsun Otoyolu'na olan mesafesiyle de önemli bir etken noktada. Hızlı tren projesi, Şefaatli’nin tarımsal ve sanayi ürünlerinin pazarlanmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Şefaatli yolcu istasyonu olacak. Böyle bir fırsatın bölgemizde olması sevindirici. İlçemize yakın olması da ayrı bir değer katıyor hayırlı olsun” dedi. Alpaslan Demir