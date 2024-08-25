İşte bu avantajlardan kimlerin nasıl yararlanabileceğine dair kapsamlı bir rehber:

İNDİRİMLİ BİLETLER

ÇOCUKLAR İÇİN İNDİRİM (%50):

Yaş Aralığı: 7-12 yaş arası çocuklar, YHT biletlerinde %50 indirimden faydalanabilir.

Ücretsiz Seyahat: 0-6 yaş arası çocuklar (73 aydan küçük) ebeveynleri veya 18 yaş ve üzeri bir refakatçi eşliğinde, ayrıca bir koltuk talep etmeksizin ücretsiz seyahat edebilirler. Bu çocuklar sadece ebeveynleri veya yetkili bir refakatçi ile birlikte seyahat edebilirler.

GENÇLER İÇİN İNDİRİM (%15):

Yaş Aralığı: 13-26 yaş arası gençler, YHT biletlerinde %15 indirim hakkına sahiptir. Bu indirim, öğrenci kimlik kartları veya diğer geçerli belgeler ile sağlanabilir.

YAŞLILAR İÇİN İNDİRİM (%15):

Yaş Aralığı: 60-64 yaş arası yaşlı yolcular, YHT ve ana hat trenlerinde %15 indirimli bilet alabilirler. Bu indirim, yaşlılık kimlik belgeleri ile geçerlilik kazanır.

65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN İNDİRİM (%50):

Yaş Aralığı: 65 yaş ve üzerindeki yolcular, YHT ve ana hat trenlerinde %50 indirimden yararlanabilirler. Bu indirim, yaşlılık belgesi veya kimlik kartı ile sağlanır.

ÖĞRETMENLER İÇİN İNDİRİM (%15):

Kapsam: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde görev yapan öğretmenler bu indirimden yararlanabilirler. İndirim, öğretmenlik kimlik kartı veya ilgili belgelerle geçerlidir.

ASKERİ PERSONEL İÇİN İNDİRİM (%15):

Kapsam: Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan subaylar, astsubaylar, askeri memurlar, NATO askeri görevlileri ve diğer askeri personel (sevk muhtırasız biletle seyahat edenler) %15 indirim hakkına sahiptir. Bu indirim, askeri personel kimlik kartı ile geçerlidir.

BASIN MENSUPLARI İÇİN İNDİRİM (%15):

Kapsam: Yerli ve yabancı basın kartı sahipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen kartlarla %15 indirimden faydalanabilirler. Basın mensuplarının ilgili kartları ile bilet alımında indirim uygulanır.

TCDD/TÜRASAŞ PERSONELİ VE AİLELERİ İÇİN İNDİRİM (%20):

Kapsam: TCDD ve TÜRASAŞ çalışanları, emekli personel ve aile üyeleri (25 yaşını doldurmamış çocuklar dahil) %20 indirim alabilirler. Bu indirim, çalışan veya emekli kimlik kartı ile geçerlidir.

EMEKLİLER İÇİN İNDİRİM (%10):

Kapsam: Türkiye Yüzyılı Emektarları projesi çerçevesinde, tüm emekliler 31 Aralık 2024 tarihine kadar YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde %10 indirimden faydalanabilirler. Emekliler, emeklilik kimlik kartı veya E-Devlet üzerinden alınmış emeklilik belgesi ile indirim uygulamasından yararlanabilirler.

ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKLARI

ENGELLİ YOLCULAR:

Kapsam: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen engelli kimlik kartları, ağır engelliler için refakatçi kartları veya engel oranını gösteren nüfus cüzdanı ile engelli yolcular ücretsiz seyahat edebilirler. Bu yolcuların, geçerli belgeleri bilet alımında ve kontrollerde sunmaları gerekmektedir.

YABANCI DEMİRYOLU ÇALIŞANLARI:

Kapsam: Uluslararası demiryolu anlaşmalarına göre, yabancı demiryolu çalışanları geçerli izin belgeleriyle ücretsiz seyahat edebilirler. Bu hak, belirli anlaşmalar doğrultusunda sağlanmaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR

Yolcular, bu indirim ve ücretsiz seyahat haklarından yararlanabilmek için geçerli belgelerini bilet alımında ve kontrollerde ibraz etmelidirler. Geçerli belgeler sunulmadığı takdirde, normal bilet tarifeleri uygulanacak ve aradaki fark tahsil edilecektir.

Bu ayrıntılı bilgi, Yüksek Hızlı Trenlerin sunduğu avantajlardan maksimum şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Ulaşım deneyiminizi daha konforlu ve ekonomik hale getirmek için bu indirim ve ücretsiz seyahat haklarını göz önünde bulundurmayı unutmayın.