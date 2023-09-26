Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin yılda en az 1 kez A tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından yıllık kontrollerinin yapılması gerektiğini söyledi.

TSE yetkililerinden yapılan açıklamada, “Yapılan kontroller neticesinde asansörlere kusursuz, hafif kusurlu ve güvensiz olma durumuna göre bilgi etiketleri iliştirilmekte olup, yeşil renkli bilgi etiketi asansörün kusursuz, mavi renkli bilgi etiketi hafif kusurlu, sarı renkli bilgi etiketi asansörün kusurlu ve kırmızı renkli bilgi etiketi asansörün güvensiz olduğunu göstermektedir. Asansör kullanıcılarının bu etiketlere dikkat etmesi can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir. Enstitümüz, deneyimli uzmanları ve teknik altyapısı ile 300’ün üzerinde Belediye ile yapmış olduğu protokoller çerçevesinde her yıl yaklaşık 120 bin asansörün muayenesini gerçekleştirmektedir” ifadelerine yer verildi. (Alpaslan Demir)