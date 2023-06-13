İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklıkların yükselmesiyle artan yılan ve akrep sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.

Yılan ve akrep sokmasının tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden yetkililer, böyle bir durumda mutlaka hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.

“YARDIM İSTEYİN”

İlk yardımın nasıl yapılması gerektiği ile alakalı yetkililerce yapılan açıklamada, “Yaralı bölgeyi sıkmayın veya emmeyin. Sokmanın olduğu bölgeyi hareket ettirmeyin. Şişme nedeniyle kan akışını engelleyecek yüzük, saat gibi takıları ve sıkı giysileri çıkarın. Vakit kaybetmeden 112 Acil hattını arayarak yardım isteyin. Zehir emilimini, ödemi ve ağrıyı azaltmak için sokulan bölgeye soğuk uygulama yapın. Soğuk yanığını önlemek için buz torbasını temiz bir havluya ve beze sarılmış olacak şekilde uygulayın” ifadelerine yer verildi.

“VAKİT KAYBETMEDEN BAŞVURUN”

Akrep ve yılan sokmalarında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan yetkililer, “Akrep sokmalarında; kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşabilir. Ağrı, ödem, iltihaplanma, kızarma, morarma, adale krampları, titreme ve karıncalanma, huzursuzluk ve havale gözlenebilir. Böyle bir durumda akrebin sokmuş olduğu vücut bölgesi hareket ettirilmemeye çalışılır ve yatar bir pozisyonda tutulur. Sonrasında hemen yaralı bölgeye soğuk uygulama uygulanır ve kişinin kan dolaşımının engellenmemesi sağlanarak yaralı bölgeye bandaj sarılır, kesinlikle yaranın üzerinde herhangi bir müdahale uygulanmaz. Yılan sokmaları ise lokal ve genel belirtiler verir: Bölgede morluk, iltihaplanma (1–2 hafta sürer), kusma, karın arısı, ishal gibi sindirim sistemi bozuklukları, aşırı susuzluk, şok, kanama, psikolojik bozukluklar, kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve solunum düzensizliği gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Yılan sokmalarında; hasta sakinleştirilip, dinlenmesi sağlanır. Bölge su ile yıkanır, yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar (yüzük, bilezik vb.) hemen çıkartılır. Eğer yılan kişinin baş ya da boyun bölgesini sokmuş ise hemen yaranın çevresine baskı uygulaması, kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulaması (turnike uygulanmaz) ve soğuk uygulama yapılır. Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz (yara emilmez) ve yaşamsal bulguları takip edilerek acil yardım istenilir. Hastanın gözetim altında tutulup duruma göre müdahale edilmesi gerekmektedir. Akrep ve yılan sokmalarında kişi sakin olmalı, mümkünse sokan canlının fotoğrafı çekilerek, hekim ile paylaşılmalıdır" dedi. Melike Aslı Arslan