Yozgat’ta yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar ve annelerinin katılımıyla unutulmaz anlar yaşandı.

Şenlikle alakalı bir açıklama yapar Yozgat Genç İHH başkanı Betül Yüce, “Spor vadisinde miniklerimizle çeşitli oyunlar oynayıp enerjilerini atmalarını sağladık. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla yavrularımıza dürüm, ayran ve patates ikramında bulunduk. Gönüllülerimiz ile yetim yavrularımızı buluştuğu bu etkinlikte sadece çocuklar değil programımıza katılan gönüllülerimiz de duygu dolu anlar yaşadı. Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde; “Kim bir yetimin başını Allah rızası için okşarsa, elinin değdiği her kıl için kendisine sevap verilir” buyurmuştur. Bu hadisi şerife muhatap olmak isteyen bağışçılarımız yetimler ile ilgili yaptığımız programlarda kayıtsız kalmayarak desteklerini esirgemiyor. “Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganıyla çıktığımız bu yolculukta vakıf olarak bizlere maddi ve manevi destek olan tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz” diye konuştu. Alpaslan Demir