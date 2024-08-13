Yeşim Akıncı, Türkiye'nin önde gelen psikologlarından, televizyon sunucularından ve yazarlarından biridir. Kapsamlı eğitim ve deneyim birikimiyle tanınan Akıncı, psikolojik danışmanlık ve medya dünyasında önemli bir yer edinmiştir. İşte, Yeşim Akıncı’nın hayatı, kariyeri ve son dönemdeki çalışmaları hakkında bilmeniz gerekenler.

YEŞİM AKINCI’NIN BİYOGRAFİSİ

Yeşim Akıncı, 1976 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başlamış, burada Halkla İlişkiler ve Fen - Edebiyat Fakültesi'nde Psikoloji bölümü çift lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisans yaparak ‘Uzman’ unvanını kazanmıştır. Şu anda Maltepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

2010 yılında kendi psikolojik danışmanlık merkezini kurarak profesyonel kariyerine önemli bir adım atan Akıncı, televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir. Show TV’de "Terapi Zamanı", ATV’de “Esra Erol’la Evlen Benimle” ve TRT 1 ekranlarında “Evlilik Okulu” gibi programlarda psikolog olarak yer almıştır. Ayrıca, “Gözyaşı Şişeleri” isimli kitabıyla da okurlardan beğeni toplamıştır.

YEŞİM AKINCI’NIN SON ÇALIŞMALARI

Yeşim Akıncı, 2020 yılında Elazığ depremi sonrası psikolojik destek vermek amacıyla bölgeye gitmiş ve Müge ve Gülşen’in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk olarak katılmıştır. Psikolog ve Psikoterapist olarak TAV Airports'ta hizmet vermeye devam ederken, klinik çalışmalarını Nişantaşı'nda kurduğu NEO Psikoterapi Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde sürdürmektedir. Ayrıca, sinema ve dizi projelerine psikolojik danışmanlık yapmaktadır.

YEŞİM AKINCI’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ

Yeşim Akıncı, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Twitter’da 11 bin, Instagram’da ise 312 bin takipçisi bulunmaktadır. Kişisel yaşamına dair pek fazla bilgi paylaşmayan Akıncı, evli değildir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

YEŞİM AKINCI KAÇ YAŞINDADIR?

1976 doğumlu olan Yeşim Akıncı, 2023 itibarıyla 47 yaşındadır.

YEŞİM AKINCI NERELİDİR?

İzmir doğumludur.

YEŞİM AKINCI EVLİ MİDİR?

Evli değildir.

YEŞİM AKINCI’NIN KİTABININ ADI NEDİR?

“Gözyaşı Şişeleri” adlı kitabı bulunmaktadır.

YEŞİM AKINCI HANGİ ÜNİVERSİTEDE DOKTORA YAPIYOR?

Maltepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında doktora yapmaktadır.

Yeşim Akıncı, hem medyada hem de psikoloji alanında başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam etmektedir.