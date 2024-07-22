Son zamanlarda merak edilen isimlerden biri olan Yeşim Ağırman, internet üzerinde sıkça "Yeşim Ağırman kimdir?" sorusuyla araştırılıyor. Peki, Yeşim Ağırman kimdir?

YEŞİM AĞIRMAN KİMDİR?

Yeşim Ağırman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türk siyasetçi ve avukat olan Ağırman, kadın hakları ve sosyal adalet konularında önemli çalışmalar yürütmektedir. Özellikle kadınların siyasal katılımını artırma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle birçok projede aktif rol almıştır.

EĞİTİM VE KARİYER

Yeşim Ağırman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Avukatlık kariyerine başladığı ilk günden itibaren, toplumsal adalet ve insan hakları konularında önemli davalar üstlenmiş ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. Hukuk alanındaki deneyimlerini siyaset sahnesine taşıyan Ağırman, CHP bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş ve kadın kollarının güçlenmesi için yoğun çaba sarf etmiştir.

SİYASİ YAŞAMI

Yeşim Ağırman’ın siyasi kariyeri, genç yaşlarda başladığı CHP Gençlik Kolları ile başlamıştır. Zamanla, partinin farklı kademelerinde çeşitli görevler üstlenmiş ve başarılı çalışmalara imza atmıştır. İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak, kadınların siyasi ve sosyal alanda daha etkin bir şekilde yer alması için çalışmalar yürütmektedir. Özellikle kadın istihdamı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliği gibi konularda projeler geliştirmiştir.

ÖZEL HAYATI

Yeşim Ağırman, evli ve iki çocuk annesidir. Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktadır. Özel hayatında da sosyal sorumluluk projelerine önem veren Ağırman, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev almaktadır.

SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM

Yeşim Ağırman, sosyal medyayı aktif olarak kullanmakta ve takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olmaktadır. Güncel projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenler, kendisini sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.