Engin Koç, 27 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Annesinin adı Gül Koç’dur. Verda Araz adında kız kardeşi vardır.

Lise eğitiminden sonra okumaya devam etmedi.

16 yaşında mankenliğe başladı.

17 yaşında iken 1976 yılında Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner, Sezen Cumhur Önal'ın jüri üyesi olduğu Saklambaç Gazetesi'nin 'Mankenler Kralı' yarışmasında birinci seçildi.

Daha önceleri Galatasaray'ın altyapısında voleybol oyunculuğu yaptı. 1973 yılında bir yıl süre ile Erdem Kıramer'ın kuaför salonunda çıraklık yaptı.

1976 yılında sigortacılık yaptı. Bu yılda sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonrada modellik hayatında da sigorta primlerini yatırmaya devam eden Engin Koç, 2003 yılında SSK'dan emekli oldu.

Engin Koç, daha önce iki kez evlenip boşandı. Biri Fransız, biri Hollandalı idi.

Daha sonra 2009 yılında internette tanıştığı turizmci ve oyuncu Pınar Kıvrak ile 29 Mayıs 2011 tarihinde evlendi.

Burak adında bir oğlu vardır.

Engin Koç, birçok sinema filmi ve dizilerde oynadı.