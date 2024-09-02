Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, 69 yaşında hayata veda etti. Tuğba, dün sabah ABD'nin Miami şehrindeki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm haberi, yakın dostu Nuri Alço tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Alço, paylaşımında, "Canım dostum Ahu’nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm," ifadelerine yer verdi.

Zorlu Bir Hastalık Süreci Geçirdi

Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği trafik kazası sonrası zorlu bir tedavi sürecine girmişti. Kazanın ardından 8 saat süren bir operasyon geçiren Tuğba, 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü. Mayıs ayında taburcu olan sanatçı, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hâlâ şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır," demişti.

Annesi İçin Dua İstemişti

Sanatçının sağlık sorunları haziran ayında yeniden nüksetmiş ve tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Bu süreçte kızı Anjelik, KOAH hastası olan annesi Ahu Tuğba için sevenlerinden dua istemişti.

Ahu Tuğba Kimdir?

Ahu Tuğba, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce dil bölümüne başladı, ancak eğitimini tamamlayamadı. 1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasına adım atan Tuğba, 1980'lerin başında geniş kitleler tarafından tanındı. 1987 yılında bir müzik albümü de çıkaran sanatçı, Türk sinemasının ikonik isimlerinden biri olarak kabul edildi. Ahu Tuğba'nın, Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile evliliğinden 1992 yılında Anjelik adında bir kızı dünyaya geldi.