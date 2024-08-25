Lefkoşa'da doğan ve İstanbul'da kariyerine striptizci olarak başlayan Feri Cansel, kısa sürede Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden biri haline geldi. Ancak, başarılı kariyeri ve güzelliği, trajik bir şekilde âşık olduğu adam tarafından sona erdi. Cansel, 2 Eylül 1983'te Melih Ük tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Yayımlanan bir haberde, Türkiye'de kadın cinayetlerinin sayısının endişe verici bir şekilde arttığına dikkat çekildi. 2023'ün ilk altı ayında 112 kadın cinayeti yaşanmışken, bu yılın ilk altı ayında bu rakam 190'a ulaştı. Kadına yönelik şiddet, sadece günümüzün değil, geçmişin de büyük bir sorunu olarak varlığını sürdürüyor.

Feri Cansel, gerçek adıyla Feriha Cansel, 7 Temmuz 1944'te Lefkoşa'da doğdu. İlk evliliğini İngiliz bir vatandaşla yapmış ve 1963'te kızları Zümrüt dünyaya gelmişti. Eşiyle boşandıktan sonra 1964'te İstanbul'a gelen Cansel, Taksim'deki bir gece kulübünde striptizci olarak çalışmaya başladı ve bu süreçte sinemacıların dikkatini çekti.

1967'de Türkiye'ye dönen Cansel, Türker İnanoğlu'nun yönettiği 'Evlat Uğruna' filminde rol alarak sinemaya geri döndü. 1969'da Yılmaz Güney ile tanışarak kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak ilişkileri uzun sürmedi ve Güney, 1970'te Nebahat Çehre ile evlendi.

1974'ten itibaren erotik filmlerde rol almaya başlayan Cansel, bu alanda Arzu Okay, Zerrin Egeliler gibi isimlerle birlikte yer aldı. ‘Kasımpaşalı Emmanuelle’ lakabıyla tanındı ve bu dönem onun sinemadaki önemli figürlerinden biri olmasına katkı sağladı.

Feri Cansel, 1 Eylül 1983'te Cihangir Akyol Sokak’taki evinde, hem gazino programı için hazırlık yaparken hem de kızı Zümrüt ve arkadaşlarıyla sohbet ederken, gece yarısı Melih Ük tarafından vuruldu. Kıskançlık krizinin sonucunda meydana gelen olayda, Cansel vücuduna isabet eden üç kurşunla hayatını kaybetti.

Cansel'in cenazesi, birçok meslektaşının katıldığı bir törenin ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi. Melih Ük, cinayet sonrası yakalanmış ve 1984'te 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra aftan yararlanarak serbest bırakıldı.