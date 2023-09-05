Yaz tatilini istedikleri gibi geçiren gençlere Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk tarafından uyarı geldi.

Son dönemlerde popüler olan telefon, tablet, bilgisayar gibi teknoloji ürünlerinin teknolojik bağımlılık oluşturabileceğini söyleyen Başkan Ertürk, velilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi verdi.

Ertürk, teknoloji bağımlılığını şu şekilde tanımladı: "Teknoloji ve internetin bilinçli olmayan, kontrolsüz bir şekilde kullanımı sonucu ortaya çıkan davranışsal bağımlılıklar, oyun oynama bozukluğu, kumar oynama bozukluğu, sosyal medyanın ve akıllı telefonların aşırı kullanımı gibi bağımlılık yapıcı alt davranışlarla kendini gösteren bir tür bağımlılık olarak tanımlanır."

Teknoloji kullanımı konusunda çocuklara güvenli ve kontrollü beceriler kazandırmak gerektiğini belirten Ertürk, bu konuda ebeveynlerin ve okulların ciddi eğitimler vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, anne, baba ve öğretmenlerin çocukları model alarak rehberlik etmelerinin önemine dikkat çekti.

“BAĞIMLILIK HASTALIKTIR”

Çocuklarda teknoloji bağımlılığı belirtilerinin nasıl tespit edilebileceğine dair bilgi veren Ertürk, “Çocukta teknoloji bağımlılığı belirtileri varsa, ilk başta şunu tespit etmek gerekiyor: Bu bir teknoloji bağımlılığı mıdır, yoksa ciddi anlamda hayata zarar verecek şekilde bir kötüye kullanım mıdır? Teknoloji bağımlılığı varsa mutlaka psikolojik ve psikiyatrik desteğe başvurmak gerekir. Uzman görüşü almak ve bağımlılık tanısı konulduktan sonra tedavisine başlanması gerekir. Çünkü bağımlılık dediğimiz şey bir hastalıktır. Hastalıktan bahsediyorsak tedaviden de bahsetmemiz gerekiyor. Tedaviden bahsediyorsak da orda bir ehil insan, uzman insan görüşüne, yardımına desteğine başvurmamız lazım. Şayet sorun bağımlılık düzeyinde değil, kötüye kullanım düzeyindeyse; yani kişi interneti veya teknolojik araçları hayatında olumsuz etki edecek düzeyde kullanıyor ise, o zaman bu olumsuz ve kötüye kullanıma sebep olan faktörlerin üzerinde durmak lazım. Yasaklamak, çocuğa yaptırımlar uygulamak bir yere kadar fayda sağlar. Önemli olan o kötü ve yanlış kullanıma, olumsuz sonuçlarına rağmen kullanmaya devam etmeye neden olan risk faktörlerini ortadan kaldırmaya çalışmaktır” ifadelerine yer verdi.

“PEK ÇOK BOYUTU VAR”

Güvenli ve kontrollü internet kullanım becerilerinin çocuklara nasıl kazandırabileceğini anlatan Ertürk, “Güvenli ve kontrollü bir internet becerisini kazandırma şüphesiz hem bilgi tarafı olan hem uygulama tarafı olan bir özellik. Bu anlamda anne babanın ve okulun çocuklara bu becerileri kazandırmak için ciddi anlamda bir eğitim vermesi lazım. Öncelikle olaya sadece güvenli kullanma olarak bakamayız. İnterneti doğru, güvenli ve etkili kullanmanın pek çok boyutu var. Aktif kullanma eğitimi, yani kişinin sadece tüketmesi değil, aynı zamanda internette bir şeyler üreterek var olması çok önemli becerilerden bir tanesi. Bir süre içerisinde kullanma, amaçlı kullanma; yani sadece vakit geçirmek için değil, amaç doğrultusunda internet kullanmak da çok önemli. Sorumlu kullanma, yani kullanırken kimseye zarar vermeme yine önemli bir başka boyut. Yasal kullanım, herhangi bir şekilde yasal süreçleri ihlal etmeme başka bir boyut. Tüm bu boyutların hem ailede hem okulda öğretilmesi lazım, birinci olarak. İkincisi; anne, baba ve öğretmen tarafından hem okul bazında hem de aile bazında uygulamaların denetlenmesi ve en önemlisi model olarak rehber edilmesi lazım. Burada tabi bir riskin de üzerinde durmak lazım. İnternet bağımlılığının yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de akran çevresinin çocuklar üzerinde baskı kurmasıdır. Bu anlamda bağımlılığın önüne geçme noktasında pozitif akran kültürü oluşturmak, çok kritik bir öneme sahiptir. Yani bağımsız, hayata katılan, interneti doğru, faydalı ve sınırlı bir şekilde kullanan bir akran çevresi ve akran kültürü oluşturmak, internet bağımlılığını önlemede çok önemli bir adım” dedi. Melike Aslı Arslan