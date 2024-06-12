Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Yeşilay ekibi, öğrencilere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgiler verdi.

Bilgilendirme ziyaretinde Yeşilay ekibi, öğrencilere şapka ve broşür dağıtımı yaptı.

YEDAM NEDİR?

Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) projesi İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında hibe desteği alarak kurulmuştur. Proje kapsamında Cerrahpaşa’da 1 adet çağrı merkezi kurulmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında bağımlılıkla alakalı çalışanlara bağımlılık eğitimleri verilmiştir. Hizmetlerine 2015 Temmuz ayında Danışmanlık Hattı ile başlayan YEDAM’da yüz yüze görüşme hizmetleri 2016 Ocak ayında YEDAM ÜSKÜDAR’da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Böylece, Türkiye'ye özgü bağımlılık psikososyal destek modeli oluşturmak amacıyla Yeşilay'ın ilk rehabilitasyon adımı atılmıştır. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı sorunu olan bireyler ile bireylerin yakınlarına ücretsiz olarak psikososyal destek veren bir danışmanlık merkezidir.

Türkiye'ye özgü bağımlılık psikososyal destek modeli oluşturma amacıyla yola çıkan Yeşilay Danışmanlık Merkezi 2022 yılı itibariyle her ilde ulaşabilecek bir yapıya kavuşmuştur. 81 il ve KKTC olmak üzere Türkiye genelinde 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir.

YEDAM'A NASIL BAŞVURULUR?

Çevrenizde bağımlı olduğundan şüphelendiğiniz kişiler varsa, 115 YEDAM Danışma Hattı’nı arayarak neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

YEDAM, Türkiye’nin birçok şehrinde ve KKTC’de de hizmet vermektedir.

YEDAM KİMLERE HİZMET VERİR?

12 yaş ve üzerindeki kişilere.

Alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak isteyen veya ayaktan müdahale hizmetinden yararlanmak isteyenlere.

Kişiyi tedaviye yönlendirmek için gerekli yöntemleri öğrenmek isteyenlere hizmet verilir.