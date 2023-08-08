Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk Kur’an kursunu ziyaret ederek, çocukları zararlı alışkanlıklara karşı uyardı.

Yapılan bilgilendirme kapsamında açıklamada bulunan Başkan Ertürk, “Yeşilay olarak Ayşe Ilıcak İmam Hatip Orta Okulu’nda, Kur'an kursuna katılan öğrencilerimizin sevinçlerine ortak olduk. Zararlı alışkanlıkların toplum içerisinde yayılmasını önlemek ve bağımlı vatandaşların tedavi süreçlerinde destek olmak amacıyla farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda ‘ağaç yaşken eğilir’ diyerek çocuklarımızı bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

Açıklamasına devam eden Ertürk, “Yeşilay Yozgat Şubesi olarak farkındalık, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımıza Kur'an Kurslarımızda devam ediyoruz. Yeşilay olarak Ayşe Ilıcak İmam Hatip Orta Okulu’nda, Kur'an kursuna ziyarette bulunduk. Bizlere ev sahipliği yapan hocalarımıza, Kur'an ve güzel ahlak eğitimi alan öğrencilerimize teşekkür ederiz. Gerçekleştirdiğimiz bilgiler indirme eğitimleri sonrasında güzel yavrularımıza küçük hediyelerimiz oldu. Büyük bir coşku ve ilgiyle sürdürülen etkinlik sonrasında öğrencilerimiz bizlere, bundan sonra Yeşilay Gönüllüsü oldukları sözünü verdiler. Sağlıklı nesiller, sağlıklı bir toplum için iyi ki varsın Yeşilay” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan