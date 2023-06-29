Karacabey, “Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın en önemli sorunlarından birisi de çölleşme. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre her yıl 6 milyon hektar alan çölleşmekte, dünyadaki orman varlığı yılda yaklaşık 7,3 milyon hektar azalmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin daha da arttığı günümüzde çölleşme ile mücadelenin önemi daha da artmaktadır. Yeşili korumak vatanı korumaktır mottosuyla hareket eden Orman Genel Müdürlüğü, çölleşmeye karşı da her türlü önlemi aldık” dedi.

​1 MİLYON 646 BİN 654 HEKTAR ALANDA TOPRAK MUHAFAZA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Karacabey, “Yapılan erozyon kontrolü çalışmaları ile alınan önlemler arasında, erozyonla kaybolan toprak miktarını asgari seviyeye indirmek öncelik olarak hedeflendi. Ardından nehir havzalarında yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile sel riski azaltılmaya çalışılmış ve erozyon kontrolü tedbirleri ile baraj ve göletlerin ömrü daha uzun hale getirildi. İçme suyu temin edilen havzalarda suyun kalite ve miktarı artırılarak; yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile topraktaki organik madde miktarını koruyarak toprak verimliliği artırılarak; gıda güvenliği sağlanmaya çalışıldı. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin ülkemiz üzerindeki menfi etkileri üzerine çalışmalara yoğunlaşıldı. Toprak muhafaza çalışmaları 1946-2002 yılları arası 470 bin 288 hektar, 2002-2022 yılları arası ise 1 milyon 176 bin 366 hektar olarak gerçekleşmiş olup; toplamda başlangıçtan bugüne kadar 1 milyon 646 bin 654 hektar alanda toprak muhafaza çalışmaları yapıldı. 2023 yılı içerisinde ise 25 bin hektar alanda Erozyon Kontrol Tesis Çalışması, 15 bin hektar alanda Sel Kontrol Tesis Çalışması olmak üzere toplamda 40 bin hektar alanda toprak muhafaza çalışması planlanmış olup çalışmalar hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu.

Karacabey, Erozyonla mücadele alanında, 2002 yılı öncesindeki 56 yılda yapılan çalışmanın yaklaşık 2,5 katının son 21 yılda gerçekleştirildiğini belirterek özellikle Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri’nin yeşil vatanı erozyondan ve çölleşmeden korumada büyük önemi olduğunu ifade etti. Karacabey; Çekerek ve Bolaman Havzaları Entegre Rehabilitasyon gibi önemli projeler ile doğrudan veya dolaylı olarak suyun muhafazası ve kuraklığın etkilerinin azaltılmasının sağlanacağını vurguladı.​​ Alpaslan Demir