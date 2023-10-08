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TFF 3. Lig’in 5. haftasında 1. grup takımlarından Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü, konuk ettiği Karabük İdmanyurduspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kırıkkalegücü FSK’nın orta saha oyuncusu Buğra Şahiner, taraftarın önünde kız arkadaşı Afra Demirel’e sürpriz evlilik teklifi yaptı. Müsabakayı tribünden izleyen Afra Demirel ise teklifin ardından saha içine girdi ve Şahiner’in diz çökerek yaptığı evlilik teklifine ’Evet’ yanıtını verdi. Şahiner, aldığı olumlu cevabın üzerine büyük bir mutluluk yaşadı ve kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.

Yapılan evlilik teklifiyle yeşil sahada renkli anlar yaşandı. (İHA)