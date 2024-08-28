Son günlerde sosyal medyada çeşitli meslek gruplarının yeşil pasaport kapsamına alınacağına dair bilgilerin dolaşmasının ardından, Bakan Bolat bu bilgilerin yanlış olduğunu belirtti.

Yeşil Pasaport, Türk vatandaşlarına 5 yıllık geçerlilik süresi ile vizesiz seyahat imkânı sunuyor. Yeşil pasaport sahibi olanlar, birçok ülkeye bordro pasaport sahiplerine göre daha kolay giriş yapabiliyor. Ancak, yeşil pasaport uygulamasının genişletilmesine dair çıkan haberler, çeşitli meslek gruplarının bu uygulamadan faydalanabileceği yönündeki spekülasyonları artırmıştı.

KİMLER YEŞİL PASAPORT ALABİLİR?

Yeşil Pasaport hakkı tanınan gruplar şu şekilde sıralanıyor:

Eski TBMM üyeleri ve eski bakanlar,

Kadro derecesi 1, 2 ve 3 olan ya da emekli olan devlet memurları,

İlgili derecelerde sözleşmeli olarak çalışan ve emekli olan devlet memurları,

Özelleştirilmiş bankalar ve Türk Telekom çalışanları, belirtilen şartları sağlayanlar,

İl, ilçe ve 1. kademe belde belediye başkanları,

Bu gruptaki kişilerin eşleri, reşit olmayan çocukları ve 25 yaşını doldurmadan önce öğrenim gören çocukları.

AVUKATLAR, ÖĞRETMENLER VE HEMŞİRELER İÇİN DURUM NE?

Yeşil Pasaport uygulamasında avukatlar, 15 yıl ve üzeri meslek kıdemi ile bu hakkı elde edebiliyor. Devlet kurumlarında çalışan öğretmenler ise belirli bir kıdem süresine ulaştıklarında yeşil pasaport alabiliyorlar. Diğer meslek gruplarının bu uygulamadan yararlanma durumu ise mevcut düzenlemeler doğrultusunda mümkün görünmüyor.

Bakan Bolat, yeşil pasaport uygulamasının genişletilmesi konusunda bir planın bulunmadığını vurguladı ve mevcut düzenlemelerin devam edeceğini belirtti.