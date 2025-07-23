Türkiye genelinde yeşil mercimek üretiminde ilk sırada yer alan Yozgat’ta, hasadı yapılan mercimekler patoslarla harmanlanmaya başlandı.

Verimli arazilerde yetiştirilen yeşil mercimeklerin biçimi tamamlanan bölgelerde, çiftçiler ürünlerini geleneksel yöntemlerle ayıklamaya başladı. Hasat sürecinin başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğun bir mesai harcanıyor.

Yozgatlı üreticiler, yeşil mercimek üretiminden umutlu olduklarını belirtirken, yetkililer bu yılki rekoltenin önceki yıllara göre yüksek olacağını öngörüyor.

Yetkililer, tüm çiftçilere bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.