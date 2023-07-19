Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, mercimek hasadına katılarak çiftçilerle birlikte hasat yaptı.

Başkan Ünlü yaptığı açıklamada “Rabbim Bereketli Ürün Versin inşallah rabbim afatından korusun. Yozgat, yeşil mercimek üretiminde birinci, nohut üretiminde ise ikinci sırada yer alıyor. Ülkemizin en çok üretiminin yapıldığı Yozgat’ta, mercimeğin hasadını çiftçimizle birlikte yapmak istedik. Çiftçimiz yaptığı hasat ile emeğinin karşılığını alıyor. Yozgat Türkiye'nin baklagil açığının giderilmesinde önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

YEŞİL MERCİMEĞİN FAYDALARI!

Ülkemizde en çok tüketilen besinlerden biri olan yeşil mercimeğin faydalarını saymakla bitmez. Kara şimşek olarak adlandırılan bu yiyecek sindirim ve boşaltım sistemine iyi geliyor. Lif oranı bakımından oldukça zengin olan mercimek, bir bakliyat türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lifli gıdalar bağırsaklarınızın daha iyi çalışmasına yardımcı olmaktadır. Yeşil mercimek tükettiğinizde bağırsaklarınız daha aktif hale gelecektir. Bu durumun sonucunda kabızlık gibi problemler ortadan kalkacaktır.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Yeşil mercimek, vücudunuza giren şekerin enerjiye dönüşmesine yardımcı olur. Bu durum kan şekeriniz dengelenir ve şeker hastalığı ihtimaliniz ortadan kalkmasında etkili rol oynar. Yeşil mercimek şeker oranı düşük olması sebebiyle diyabet beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Tüm baklagiller gibi yeşil mercimek de kalp sağlığınızı korur.

Yüksek kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Damar sağlığını koruyarak damarlarda yağ oluşmasının önüne geçer.

MAGNEZYUM DEPOSU

bbcgoodfood yazarlarına göre, yeşil mercimek demir ve magnezyum oranı bakımından en zengin yiyeceklerden biridir. Yeşil mercimek kansızlık yaşayan kişiler için demir kaynağıdır. Anemi hastalarının öğünlerine eklemesi tavsiye edilen yeşil mercimek; kırmızı kan hücrelerinin oluşmasını sağlar.

B vitamini açısından zengin olan mercimek, sinir sistemini korur. Düzenli mercimek tüketimiyle birlikte hormon dengesinin korunmasını sağlar.

Cilt ve saç sağlığını korumada etkilidir. Ciltte oluşan tahrişleri ve yaraların iyileşme süresini kısaltır. Saçları daha sağlıklı ve canlı hale getirir.

Yeşil mercimeğin cilde faydalı olmasının nedeni içerisinde A, B vitaminleri ve demir bulunmasıdır. Mercimekte bulunan yüzde 35 oranındaki protein, et, tavuk ya da balığın içerdiği proteine eş sayılır. Mercimekte, 100 gramında 15- 25 gram oranında olmak üzere karbonhidrat da bulunur.

YEŞİL MERCİMEĞİN BESİN DEĞERİ

Bir öğünde tükettiğiniz yeşil mercimek çorbası kalori miktarı 161 kcal’dir.

Bir kahve fincanı yeşil mercimekte 34.79 gram karbonhidrat bulunmaktadır.

Protein miktarı ise 24.85 gramdır.

0.87 gram yağ

24.69 gram lif

12.35 gram sodyum

918.65 miligram potasyum içermektedir.

Aynı zamanda 60.8 mg kalsiyum

7.38 gram demir barındırır.

100 gram yeşil mercimek şeker oranı 1.8 gram olarak belirlenmiştir. Alpaslan Demir