Çay’ın Yozgat’ta en çok tüketilen içeceklerden biri olduğunu söyleyen Mustafa Yenice, “Siyah çay daha çok yaygın olarak tüketilse de son yıllarda yeşil çaya da talep var” dedi.

“ENGELLEYİCİ BİR ETKİYE SAHİPTİR”

Yeşil çayın faydalarını sıralayan Yenice, “Metabolizmayı hızlandırır. Kan dolaşımını hareketlendirir. Zayıflatıcı etkisiyle her zaman tercih edilir. Kanser önleyicidir. Yaşlanma karşıtıdır. Kalp sağlığını korur. Stresle mücadele ederek sakinleştirir. Gaz giderici ve ateş düşürücüdür. Hafızayı güçlendirir. Yorgun gözaltı torbalarına, kompres olarak uygulayabilirsiniz. Soğuk algınlığı tedavisinde, gargara yapılarak kullanılır. İçerdiği kafein sayesinde kişiye canlılık verir, yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur. Besin tüketiminin azaltılmasını sağlayarak obezitenin oluşumu üzerinde engelleyici bir etkiye sahiptir. Düzenli tüketilmesi halinde vücut yağının azalmasına yardımcı olur. Ağız kokusunu önlemede etkilidir. Yeşil çay, ağız içindeki bakterilerin dişlere yapışmasına ve çoğalmasına engel olarak diş çürümesine karşı koruyucudur. Düzenli ve kararında yeşil çay tüketilmesi kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır” ifadelerini kullandı.

“DOKTORA BAŞVURMADA TÜKETMEMELİ”

Faydasının yanı sıra zararlarının da bulunduğunu kaydeden Yenice, “Pek çok faydası olan bu bitkinin aşırı tüketildiğinde fizyolojik ve psikolojik sıkıntılara neden olabileceği söyleniyor. Bazı ilaç kullanımıyla birlikte de içmek tehlike doğurabilir. O yüzden özellikle rahatsızlığı olan vatandaşlar doktora başvurmada tüketmemeli. Hazırlanma şekli, demleme koşulları, bitkinin miktarı ve tazeliği bileşenlerini etkileyebilir. Günde en fazla 3 fincanın üzerinde tüketilmesi çok önerilmez. Günde 1,5 gr kafein alacak şekilde tüketilmesi, olumsuz fiziksel ve psikolojik etkiler yaratabilir. Bunun sonucunda uykusuzluk, huzursuzluk, iştah kaybı ve baş ağrısı gibi etkiler görülebilir. Özellikle uykusuzluk problemi yaşayanların kahvaltılarda veya gün içinde tüketmesi daha uygun olacaktır” dedi.

“5 DAKİKA DEMLENMESİ BEKLENİR”

Yeşil çayı nasıl demlemek gerektiği ile ilgili de konuşan Yenice, “Demlenmesi sırasında suyu, süresi, kullanılan çayın miktarı ve demlenecek kap önemlidir. Plastik veya alüminyum demleme kaplarını tercih etmeyin. Çay, yeni kaynatılma noktasına gelmiş veya kaynadıktan sonra biraz beklenip suya eklenir ve 4-5 dakika demlenmesi beklenir. Demlendiğinde yeşil çay, hafif çimensi bir kokuya, hafif acımsı ve buruk bir tada sahiptir. Demleme sırasında siyah çaya oranla yeşil çaydan deme daha fazla kateşin geçer. Yapılan bir çalışmada antioksidan olan kateşinlerin yeşil çay deminde, siyah çaya göre 3 kat daha fazla olduğu saptanmıştır” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan