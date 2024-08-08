Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Akdağmadeni'nde meydana gelen anız yangını sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Aydoğmuş, yanan anızın ormana sınır bir bölgede olduğuna dikkat çekerek, "Anız yangını, Yeşil Akdağ'ı yok edebilirdi. Bu tür durumlara karşı daha dikkatli olmalıyız" dedi.

TARLALARI YAKMAYALIM!

Aydoğmuş, çiftçilere seslenerek, tarlaların yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. "Bu anız yangını da incelenmeli, tarlayı yakan kişi bulunmalı ve gerekli hukuki işlemler uygulanmalıdır. Aksi takdirde ormanlarımız tehlike altında olabilir ve Yeşil Akdağ'ı kaybedebiliriz" şeklinde ifadelerini sürdürdü.

ERKEN MÜDAHALE VE TEŞEKKÜR

Yangına erken müdahale eden ekipleri takdir eden Aydoğmuş, "Yangın söndürme çalışmalarında yoğun çaba sarf eden Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekibine ve Akdağmadeni itfaiye ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Onların hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde ormanların yanması önlendi" diye konuştu.

HASSASİYET ÇAĞRISI

Ömer Aydoğmuş, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Gördüğünüz ufak bir kıvılcımı hemen ilgili birimlere; jandarma, orman işletme veya belediye ekiplerine bildiriniz. Hep birlikte dikkatli olup, doğamızı koruyalım" dedi.