Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Hattı’nda hizmete girecek olan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı, Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Bozankaya Elektrikli Ticari Araçlar ve Raylı Sistemler Üretim Merkezi’nde düzenlenen törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim edildi. Tören katılan Bakan Uraloğlu, yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracın teslim almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde yerlilik ve milliliği ön planda tutuyoruz. Ülkemizin geleceğini; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele alıyoruz. Bu noktada Gebze OSB - Darıca Sahili hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracımız da milli teknoloji vizyonumuzun en güzel örneklerinden ve ürünlerinden biri olmuştur” diye konuştu.

“Kalan diğer altı seti de 2 şer set halinde Ekim ayından itibaren 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz”

Projelerinde yerli ve milliğe önem verdiklerini Uraloğlu, “Yapısal reformlar, yasal düzenlemeler ile hayata geçirdiğimiz projelerde yerli üretimi destekledik ve arttırma gayreti içinde olduk. Her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçtan ilk setimizin imalat ve fabrika testleri tamamlanmıştır. Artık fabrikadan çıkarıp sahaya sevk etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Kalan diğer altı seti de 2 şer set halinde Ekim ayından itibaren 2023 sonuna kadar teslim almayı planlıyoruz. 80 kilometre servis hızı, 1476 yolcu kapasitesi ve 88 metre uzunluğu ile sürücüsüz olarak hizmet verebilecek aracımız, yüzde 63 yerlilik oranı ile imal edilmiştir. Tasarım mühendislik ve proje yönetimi gibi işleri tamamen yerli imkanlarla yürütülerek ülkemiz teknik birikimi bir kez daha ortaya konmuştur. Bogi, yolcu bilgilendirme, anons, sinyalizasyon, aydınlatma, klima üniteleri, TV sistemleri gibi pek çok bileşen yerli imkanlarla üretilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkanlarla hayata geçecek”

İlk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını belirten Uraloğlu, “Burada edindiğimiz deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girdik. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü; milli ve yerli olacak. Bundan sonra tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmaları da yerli imkanlarla hayata geçecek. Yine, TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu’nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik. Uluslararası standartlarda; yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu sanayimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu” diye konuştu.

“Milli Elektrikli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor”

Milli Elektrikli Hızlı Tren hakkında da konuşan Uraloğlu, “İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Elektrikli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Tasarım çalışmalarımızı Ekim ayında tamamlamayı ve hemen ardından prototip üretimine yönelik süreçleri başlatmayı hedefliyoruz. 2024 yılında prototip üretimin tamamlanması ile 2025 yılında da toplam 8 set üretim planlıyoruz. Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarımız da devam ediyor. Milli tren vizyonu ile milli banliyo ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımı TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştiriliyor. Raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alıyoruz. Artık yerli elektrik sistemlerine ve bataryalara sahip araçlar kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından Gebze OSB - Darıca Sahil Metro Hattı’nda hizmet verecek yerli ve milli sürücüsüz ilk metroyu inceledi. İHA