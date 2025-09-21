Yapılan oylama sonucunda Asena Sultan Kayaalp Yerli ve Milli Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı olarak seçildi.

Gerçekleştirilen Kongrede konuşan Yerli ve Milli Parti Yozgat İl Başkanı Ali İhsan Kaya, hem kendisini tanıttı hem de partisinin yol haritasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, 1969 yılında Yozgat merkeze bağlı Kavurgalı köyünde doğduğunu belirterek, lise eğitiminin ardından İzmir Gaziemir Hava Teknik Astsubay Yüksek Okulu’nu bitirdiğini ve Eskişehir 1. Ana Jet Üssü’nde astsubay olarak göreve başladığını söyledi.

Emekli Olduktan Sonra Siyasete Adım Attı

Yaklaşık 30 yıl görev yaptığını ifade eden Kaya, 2013 yılında emekli olduktan sonra siyasete adım attığını dile getirdi.

Son dönemde Yerli ve Milli Parti ile siyasete başladığını vurgulayan Kaya, partinin Genel Başkanı Teoman Mutlu’nun Malatyalı bir iş insanı olduğunu hatırlatarak, partilerinin 2023 yılında kurulduğunu ve halen “yürüme evresinde” olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde 60’tan fazla teşkilatları bulunduğunu aktaran Kaya, ekim ayı sonunda teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamayı ve kasım ayında genel kongreyi yapmayı planladıklarını söyledi.

“Yeni Bir Yola Girdik, Halkın Gücüne İnanıyoruz”

Siyasete başlama sürecini de değerlendiren Kaya, “Nasip kısmet olursa kendi politikalarımızla ilgili sizlere daha sonrasında kendimizi anlatma adına paylaşımda bulunacağız. Yeni bir yola girdik, nasip kısmet, bu yol bizi nereye götürür hep birlikte göreceğiz. Biz yeni kurulan partimize inanıyoruz, halkın gücüne inanıyoruz. Her şeyin halkın kararıyla olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Parti Genel Başkanı hakkında da bilgi veren Kaya, “Genel Başkanımız Teoman Mutlu Bey, Malatyalı bir iş insanı. Özel hayatında çok başarılı olmuş bir insan. Bu başarıyı da nasip kısmet olursa siyasette, memleket için kullanmak istiyor. Şu an için size söyleyeceklerim bunlar” dedi.

“Ne Sağcı Ne Solcuyuz, Halkın İçinden Çıkan Bir Partiyiz”

Partisinin siyasi duruşuna da değinen Kaya, “Genel Başkanımız Teoman Mutlu Bey’in bize gösterdiği yolda, Atatürk ilkelerini kendimize şiar edinmiş, yerli ve milli değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Ne sağcı ne solcuyuz. Halkın talepleri doğrultusunda halkın içerisinden çıkan bir partiyiz. Yani halkın ta kendisiyiz” ifadelerini kullandı.

Muhalefet partisi olmadıklarının altını çizen Kaya, “Biz muhalefet partisi değiliz çünkü halkımız henüz bu görevi vermedi bize. Biz, halkın teveccühünü almaya çalışan, halkın gönlünde yer bulmaya talip bir partiyiz” dedi.

“Yaşanan siyasi kaosu sona erdirmek için yeni bir umuduz”

Yaşanan siyasi atmosferi değerlendiren Kaya, “Toplum iktidar kanadı ile ana muhalefet arasına sıkışmış durumda. Bu siyasi çalkantılar vatandaşımızı çok yordu. Bu havayı yumuşatmak hepimizin görevi” sözleriyle mevcut tabloya dikkat çekti.

Kaya, ileriye dönük hedeflerini ise şu sözlerle dile getirdi:

“Biz halkın teveccühüne, saygısına talibiz. Halkın gönlüne girmeye talibiz. Son dönemdeki siyasi kaos hepimizin malumudur. Biz bu kaosun aşılması adına hiçbir fanatik düşünce ve tavırlara girmeden kendimizi halkımıza ifade etme amacındayız ve bu şekilde ülkemize hizmet etme çabasındayız.”

