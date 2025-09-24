Bölgenin tek temizlik ürünleri imalat tesisi olan İPAK Temizlik’in üretime başlamasını büyük bir sevinçle karşılayan Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, yatırımı yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

“İstihdam ve Yerli Üretim İçin Gurur Verici Bir Adım”

Aydoğmuş, tesisin sadece üretim değil, aynı zamanda istihdam açısından da Yozgat için önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Aydoğmuş, “İPAK Temizlik, Yozgat ekonomisine güç katacak, gençlerimize iş imkânı sağlayacak ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak bir girişimdir. Bu adım, şehrimizin sanayide söz sahibi olabileceğini göstermektedir” dedi.

“Yatırım, Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Edecek”

Tesisin Yozgat’ın üretim potansiyelini ortaya koyduğunu belirten Aydoğmuş, “Bu yatırım, sadece Sorgun için değil, tüm Yozgat için bir kalkınma hamlesidir. Yerli üretim anlayışıyla hayata geçirilen bu proje, bölgesel kalkınmanın önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.

“Genç Girişimcilere ve Destekçilerine Teşekkür”

Firma sahibi genç girişimci Veysel Karani Şenel ve en büyük destekçisi eşi Meryem Şenel’i tebrik eden Aydoğmuş, “Genç girişimcilerimizin kendi memleketlerinde üreterek marka değeri kazandırmaları bizler için gurur kaynağıdır. Yozgatlı hemşehrilerimizin bu tür girişimlere sahip çıkması, şehrimizin kalkınmasını hızlandıracaktır” dedi.

“Üreten Yozgat, Büyüyen Yozgat”

Aydoğmuş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Üreten Yozgat, büyüyen Yozgat anlayışıyla yola çıkan herkese teşekkür ediyor, emeği geçenleri gönülden kutluyorum. Yerli üretim, Yozgat’ın ve Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır.”