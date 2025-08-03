24 Temmuz’da yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi, yerli üretim Renault ve Fiat modellerinde on binlerce liralık indirim sağladı. Fiat Egea’da fiyat 944 bin TL’ye kadar düştü.

24 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte, Türkiye'de üretilen otomobillerde önemli fiyat avantajları sağlandı. Renault ve Fiat’ın Türkiye'de üretilen modellerinde on binlerce liraya varan indirimler yapıldı.

Yeni düzenleme ile birlikte 1.4 litre motor hacmine sahip araçlarda ÖTV oranı yüzde 80’den yüzde 70’e, 1.6 litrelik motorlarda ise yüzde 80’den yüzde 75’e düşürüldü. Düzenleme, vergisiz fiyatı aynı kalan modellerde bile nihai satış fiyatlarını ciddi oranda aşağı çekti.

Türkiye’de üretilen Renault modelleri yeni düzenlemeden en çok etkilenen araçlar arasında yer aldı.

Renault Clio: 2025’in ilk 6 ayında 24.147 adetlik satışla zirvede yer alan Clio, 50 bin TL’ye varan indirimle satışa sunuldu.

Renault Megane Sedan: Aynı dönemde 18.467 adetlik satışa ulaşan modelde 70 bin TL’ye kadar indirim uygulandı.

Renault Duster Eco-G Evolution: SUV segmentindeki Duster modelinde ise 46 bin TL’ye varan fiyat avantajı sağlandı.

Renault MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesiyle modellerimizin tercih edilirliğinin artacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemeden Fiat da önemli oranda yararlandı. Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden biri olan Fiat Egea’nın başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL’ye kadar düştü.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yeni düzenlemeyle birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz” dedi. 2024’te 86 bin adetlik satış rakamına ulaşan Egea, yeni fiyat avantajıyla talebi artırmayı hedefliyor.

Egea Cross modelinde de dikkat çeken indirimler uygulandı. 1.4 benzinli versiyonun başlangıç fiyatı 1 milyon 67 bin 742 TL’ye gerilerken, 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği de sunulmaya başlandı.

Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte yerli üretim otomobillerde yaşanan fiyat düşüşü, hem tüketicinin erişimini kolaylaştırdı hem de pazarda hareketliliği artırdı. Vergi avantajı sayesinde sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat doğdu.