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Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, yerli ve milli imkanlarla üretilen TOGG'un ardından Amperino ile bir kez daha dikkat çekiyor. Elektrikli otomobil Amperino'nun test aşamaları hızla ilerliyor, ve Bursa'da yapımı süren aracın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Cumhuriyetin 100. yılında, ikinci yerli otomobilden gelen ilk görüntüler, milyonlarca otomobil severi sevince boğdu.

AMPERİNO: YERLİ MİKRO OTOMOBİLİN SERİ ÜRETİMİ 2025'TE!

Amperino'nun ilk seri üretiminin 2025 yılında yapılması planlanıyor. Bu önemli adım, Türkiye'nin otomobil endüstrisindeki yerlileştirme çabalarının somut bir başarısı olarak göze çarpıyor. Amperino, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımına başlanan ikinci yerli elektrikli otomobil markası olma özelliğini taşıyor.

AMPERİNO'NUN ÖZELLİKLERİ VE TANITIM TARİHİ

Amperino'nun teknik detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üç kişilik yaşam alanına sahip bir mikro mobilite aracı olduğu görülüyor. Modelin dış tasarımında, bölünmüş farlar ve sürücünün tam ortada konumlandırılması dikkat çekiyor.

Amperino'nun tanıtımı ise 16 Kasım'da düzenlenecek olan Go Green fuarında gerçekleştirilecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken, Amperino C-100 modeli, 50'ye yakın mühendisin emeğiyle geliştirilerek, Türkiye'nin otomobil üretimindeki potansiyelini bir kez daha gösteriyor.

AMPERİNO'NUN ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR:

150 km menzil

Evde 240 dk, istasyonda 80 dk şarj süresi

90 km/s maksimum hız

650 kg boş ağırlık

370 lt bagaj kapasitesi

16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun

Uzunluk: 3159 mm, Genişlik: 1500 mm, Yükseklik: 1450 mm

Kompozit gövde

Önde bağımsız, arkada yarı bağımsız süspansiyon

Türkiye'nin otomobil endüstrisi, Amperino ile birlikte sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe yönelik atılımlarını sürdürüyor. Bu yerli otomobilin teknolojik özellikleri ve çevre dostu yapısı, Türkiye'nin otomobil üretimindeki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor.