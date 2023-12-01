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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli elektrikli otomobil fiyatlandırmasında önemli bir güncelleme gerçekleştirdiğini duyurdu. 1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni fiyatlandırmada, en uygun seçenek olan Togg T10X paketi 1 milyon 430 bin TL olarak belirlendi.

Kısa bir süre önce elektrikli araçlarda uygulanan %10 ÖTV matrahı değişikliği, sektörde dikkat çeken bir zam dalgasına neden oldu. Bu zam, Togg'un uzun menzil versiyonunu içeren en dolu paketinde 1,9 milyon TL'yi aşan fiyatlarla sonuçlandı. 2024 yılında yeni bir zam gelmesi durumunda, ÖTV matrahının yeniden güncellenmesi ihtimali göz önüne alınmalı.

YENİ TOGG FİYAT LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil

Fiyat: 1.430.000 TL

Togg T10X V2 RWD Standart Menzil

Fiyat: 1.550.000 TL

Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil

Fiyat: 1.820.000 TL