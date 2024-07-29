Coca-Cola'nın boykot edildiği bir dönemde, yerli üretim Diriliş Kola piyasaya giriş yaptı. Peki, Diriliş Kola'nın arkasındaki isim kim? Detaylar haberimizde...

Diriliş Kola'nın resmi web sayfasında yer alan açıklama şu şekilde:

“Diriliş Cola, günlük enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sizi canlandırmak için tasarlanmış özel bir içecektir. İçeriğindeki özel bileşenler sayesinde enerjinizi artırmaya ve vücudunuzu canlandırmaya yardımcı olur.”

Şirketin diğer enerji içecekleri hakkında ise şu bilgiler veriliyor:

Diriliş Bulut

“Diriliş Enerji İçeceği, günlük enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sizi canlandırmak için tasarlanmış özel bir içecektir. İçeriğindeki özel bileşenler sayesinde enerjinizi artırmaya ve vücudunuzu canlandırmaya yardımcı olur.”

Diriliş Original

“Diriliş Enerji İçeceği, günlük enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sizi canlandırmak için tasarlanmış özel bir içecektir. İçeriğindeki özel bileşenler sayesinde enerjinizi artırmaya ve vücudunuzu canlandırmaya yardımcı olur.”

Diriliş Black

“Diriliş Enerji İçeceği, günlük enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sizi canlandırmak için tasarlanmış özel bir içecektir. İçeriğindeki özel bileşenler sayesinde enerjinizi artırmaya ve vücudunuzu canlandırmaya yardımcı olur.”

Diriliş Kola'nın sahibi, Kayalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kayalı'dır. Adana'da doğup büyüyen İsmail Kayalı, eğlence ve yeme içme sektöründeki yenilikçi konseptleriyle tanınıyor. Enerji içeceği sektöründeki boşluğu fark eden Kayalı, 2020 yılında bu sektöre adım attı. 2024 yılında ise kaliteli ve uygun fiyatlı Diriliş Kola'yı üretmeye başladı.

Yerli içecek markası Diriliş, İsmail Kayalı tarafından 2020 yılında Adana'da kuruldu. İlk olarak enerji içeceği üretimiyle sektöre giren firma, 2024 yılında kola üretimine başladı. Tamamen katkısız ve doğal içerikleriyle dikkat çeken Diriliş ürünleri, uygun fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Şirketin resmi web sitesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Tamamen katkısız ve doğal olan bu ürünleri uygun fiyatlarla ülkemizin beğenisine sunuyoruz. Farkımız, kalitemiz ve fiyatımız. Bir anlamda enerji içecek sektörünün helal firmalarından birisi olmaya çalışıyoruz. İnsanlarımız Diriliş’i gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bu içecek, içen insanları gün boyu daha zinde ve güçlü tutar. Yorgunluğa ve vitamin haplarına son. İddialıyız. Piyasada hak ettiği değeri görerek rafları dolduran, genç yaşlı demeden her vatandaşımızın vazgeçilmezi olan, Adana’mıza ciddi bir katkı koyup yurt dışına da açılarak Adana’mızın ismini dünyaya duyuran enerji içeceklerimizle gurur duyuyoruz. Tüm halkımızı Diriliş’le şaha kalkmaya davet ediyoruz.”