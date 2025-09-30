Yozgat Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu’nun ısıtma sistemi yenileniyor. İhale 6 Ekim’de yapılacak.

Yozgat Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda radyant ısıtma sistemi dönüşüm işi için ihale açıldı. Teklifler yalnızca EKAP üzerinden alınacak.

İhale Tarihi 6 Ekim

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda mevcut ısıtma sisteminin radyant ısıtma sistemiyle yenilenmesi için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

Teklifler, yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 6 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30’da Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale ve Satınalma Birimi’nde yapılacak.

Çalışma 40 Gün Sürecek

İhale kapsamında spor salonunda yer alan dört antrenman salonuna radyant ısıtıcı sistemi kurulacak. İşe, sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç beş gün içinde başlanacak ve çalışmalar 40 takvim günü içerisinde tamamlanacak.

Katılım Şartları

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecek. Teklif bedelinin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunulması zorunlu olacak.

Benzer iş olarak ısıtma-soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve gaz tesisatı işleri kabul edilecek. Makine mühendisliği bölümü mezunları ise benzer işe denk sayılabilecek.

İhale Dokümanları EKAP’ta

İhaleye katılmak isteyen firmaların, EKAP üzerinden doküman indirmesi zorunlu tutuluyor. Teklifler elektronik imza ile hazırlanarak EKAP üzerinden ihale tarihine kadar gönderilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek. Konsorsiyumlar ise ihaleye katılamayacak.