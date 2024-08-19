Yerköy Belediyesi tarafından ilçede temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hüyük Mahallesi'nde yer alan Hüyük Tepesi mevkiinde belediye ekipleri tarafından kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hüyük Tepesi'nin yeniden ilçe halkının hizmetine sunulacağını duyurdu.

Başkan Arslan, “Hüyük Tepesi'ni halkımızın keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline getirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Temizlik çalışmaları, bölgenin estetik görünümünü artırmayı ve halkımıza daha kaliteli bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor ve bu süreç tamamlandığında, Hüyük Tepesi halkımızın rahatça faydalanabileceği bir yer haline gelecek” şeklinde konuştu.