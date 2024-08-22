Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan Haşim Kılıç, Ayanoğlu ve Erzurum mahallelerinde, hasar gören asfalt yolların tamiratı için asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Arslan, çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerin titizlikle yürüttüğü bu sürecin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Başkan Arslan, mahallelerdeki yol sorunlarının en kısa sürede giderileceğinin altını çizerek, "Belediye olarak, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Su patlaklarının neden olduğu ve altyapı çalışmalarında zarar gören yollar da asfaltlama işlemleriyle onarılıyor. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde yolları kullanmalarını sağlamak" dedi.

Başkan Arslan, belediye ekiplerinin tespit ettiği tüm noktalar da çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bölgedeki yolların eski haline getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.