Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Coşkun Kahraman ve İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Yerköy ilçesinde oluşturulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında kurulacak olan Sera Organize Sanayi Bölgesi hakkında detaylı bilgiler sunuldu ve Vali Özkan ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Başkan Arslan, Yerköy’ün tarımsal potansiyelini daha etkin bir şekilde kullanmak ve bölge ekonomisini canlandırmak amacıyla Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin önemine değindi.

Başkan Arslan, bu projeyle, hem yerel üreticilere destek sağlanacak hem de istihdam alanında önemli fırsatlar olduğunu belirtti.

Vali Özkan ise, Yerköy’ün kalkınması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Ziyaretin ardından heyet, karşılıklı iş birliğinin ve projelerin hızla ilerlemesi temennisinde bulundu.