Ordu’da Milli Eğitim Bakanlığı okullar arası yıldızlar gruplar yarıfinalinde Yerköylü Tekvandocu sporcular büyük başarı elde etti.

Beden Eğitimi ve Antrenör Ahmet Gün, bu başarıların sporcuların azimli çalışmalarının yer aldığını söyledi.

Bu başarıda kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a teşekkür ederek, sporcusu ve velisi adına çok mutlu olduklarını belirten Antrenör Ahmet Gün, “21-23 Mayıs’ta Ordu ilinde yapılmakta olan 17 ilin katıldığı M.E.B okullar arası yıldızlar gruplar yarıfinalinde Yerköylü sporcularımız 3 şampiyonluk 1 ikincilik alarak 6-8 haziran da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmışlardır. Bu yolda bizlere her türlü desteği veren belediye başkanımız Sayın Ferhat Yılmaz’a şahsım sporcularım ve velilerim adına çok teşekkür ederim. Ordu’da gerçekleşen ve 17 ilin katıldığı müsabakalarda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden +59 Yasemin Ecrin Soldamlı birinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden 59 kg’da Buğlem Doğan, Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden +65 kg’da Muhammet Bünyamin Önal birinci ve Nurdoğdu Ortaokulu öğrencilerinden 41 kg’da İrem Örül müsabakalarda ikinci olmuştur” dedi. Haber Merkezi