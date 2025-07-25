Yerköy’e Yeni Spor Kompleksi

Yerköy’de eski spor salonunun yıkım süreci devam ederken, alana inşa edilmesi planlanan yeni kapalı spor salonu ve spor kompleksleri için saha incelemesi yapıldı.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Kaymakam Mehmet Halis Aydın, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yılmaz, yıkımı süren eski spor salonu alanında incelemelerde bulundu.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinden yürütülen sürece ilişkin bilgi alan Başkan Arslan ve Kaymakam Aydın, yeni projeye dair değerlendirmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ilçede spor altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir kapalı spor salonu ve yanına inşa edilecek spor komplekslerinin planlandığını belirtti.

Arslan, “Yıkımın ardından başlayacak yeni spor salonu inşaatıyla birlikte ilçemize modern bir tesis kazandıracağız. Spor komplekslerinin de tamamlanmasıyla gençlerimizin ve vatandaşlarımızın yararlanabileceği çağdaş bir yapıya kavuşacağız” dedi.