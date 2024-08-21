Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Yozgat Şube Müdürlüğü tarafından Yerköy’de dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesi devam ediyor.

Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Ayanoğlu Mahallesi ve Karacaşar Mahallesi'nin kesiştiği yerlerde bulunan taşkın su kanalının dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesi DSİ tarafından sürüyor.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Yozgat Şube Müdürü Nurettin Şenol ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Fatih Arslan, “Devlet Su İşleri (DSİ) 123. Yozgat Şube Müdürü Sayın Nurettin Şenol ve Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte Erzurum Mahallesi, Haşim Kılıç Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Ayanoğlu Mahallesi ve Karacaşar Mahallesi'nin kesiştiği yerlerde bulunan taşkın su kanalının dere ıslahı ve çevre düzenlemesi projesi hakkında yerinde incelemelerde bulunduk” dedi.