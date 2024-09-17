Başkan Arslan, tamamlanan ilk etap çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk Etabı Tamamlandı2

Arslan, projenin ikinci etap çalışmalarına başlanacağını ve tüm süreç tamamlandığında bölgede taşkın riskinin ortadan kalkacağını belirtti.

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İlk Etabı Tamamlandı

Dere yatağının ıslah edilmesi ve çevre düzenlemesi ile bölgenin estetik açıdan daha hoş bir görünüm kazanacağını vurgulayan Başkan Arslan, “Bu proje ile birlikte bölgemizdeki taşkın sorununu köklü bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Aynı zamanda çevre düzenlemesi ile estetik açıdan da önemli bir iyileştirme gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve güzel bir yaşam alanına kavuşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İlk Etabı Tamamlandı4

Başkan Arslan, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan sorunların büyük ölçüde çözüme kavuşacağını ifade etti.

Kaynak: Yerköy Belediye Başkanlığı