Belediye, konteynerlerin ilçe genelindeki temizlik hizmetlerini güçlendirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ın girişimleriyle sağlanan destek kapsamında, yeni çöp konteynerleri ilçedeki eksik noktalara yerleştirilecek. Uygulamanın, vatandaşların temizlik hizmetlerinden daha etkin yararlanmasını sağlaması hedefleniyor.

Başkan Arslan, yaptığı açıklamada, “İlçemizin daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri ise söz konusu destekle çevre kirliliğinin önlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.