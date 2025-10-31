Yerköy’e bağlı Terzili Köyü’nde uzun yıllar boyunca devam eden içme suyu sorunu, tamamlanan altyapı çalışmasıyla çözüme ulaştı.

Terzili Köyü Derneği Başkanı Ümit Sert ve yönetiminin girişimleri, köy muhtarlığı ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu gerçekleştirilen proje ile köy sakinleri sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuştu.

Çalışmalar kapsamında köy arazisinde bulunan doğal kaynak suyu, yaklaşık 1300 metrelik yeni iletim hattıyla yerleşim alanına ulaştırıldı. Uzun süredir tankerlerle su taşıma ve kısıtlı su kullanımına mahkûm olan köy halkı, yeni hattın devreye alınmasıyla rahat bir nefes aldı.

Köy meydanında düzenlenen programda, Dernek Başkanı Ümit Sert, köy muhtarı ve vatandaşlar bir araya gelerek yeni su hattının vanasını açtı. Dualarla gerçekleştirilen açılışta, köylüler suyun akmasıyla birlikte mutluluk ve sevinç yaşadı.

Açılışta konuşan Terzili Köyü Dernek Başkanı Ümit Sert, uzun yıllardır çözüm bekleyen içme suyu probleminin dayanışma ruhu sayesinde giderildiğini belirterek, “Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Hem dernek olarak hem köy halkı olarak bu işe gönül verdik. Bugün musluklarımızdan temiz suyun akması hepimiz için büyük bir mutluluk” dedi.

Köy muhtarı da konuşmasında, projenin köy yaşamını doğrudan iyileştireceğini ifade ederek, suyun sürekli kontrol altında tutulacağını ve kaynak koruma çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından köy sakinleri, suya kavuşmanın sevincini dile getirdi. Vatandaşlar, yıllar boyunca yaşanan su sıkıntısının birçok alanda zorluk doğurduğunu, özellikle yaz aylarında ciddi problem haline geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Köyde altyapı iyileştirmelerinin devam edeceği öğrenildi.