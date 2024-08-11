Yerköy ilçesi x köyünde düğünde havaya ateş açılması sonrasında Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğünde havaya açtığı tespit edilen (Ö.K.) ve (H.Y.) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, “Yapılacak olan düğün organizasyonlarında meydana gelebilecek silahla havaya ateş etme, yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokma olaylarının önüne geçmek amacıyla, yapılan çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önleyici kolluk devriyesi esnasında Yozgat-Yerköy ilçesi x köyünde düğünde havaya ateş açılması olayı ile ilgili olarak; Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; düğünde havaya açtığı tespit edilen (Ö.K.) ve (H.Y.) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların üzerinde yapılan arama neticesinde; 1 adet tabanca (ruhsatlı), 1 adet kurusıkı tabanca (faturasız) ele geçirilmiştir. (Ö.K.) ve (H.Y.) isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam etmektedir” denildi.