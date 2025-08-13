Proje, Öğretmenevleri ile TOKİ Lojmanları arasında, Yerköy İlçe Hastanesi altındaki bölgede uygulanıyor.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, daha önce kaldırılan kavşak nedeniyle bölgede aksayan trafik akışını çözmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti. Arslan, “Bölgedeki güvenli ve rahat ulaşımı sağlamak için planladığımız yeni yol projemizi adım adım hayata geçiriyoruz” dedi.

Başkan Arslan, ilçede ulaşım konforunu artıracak projelerin süreceğini vurgulayarak, “Yerköy’ümüz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yol ve kavşak çalışmamız ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.