Belediye tarafında düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara yönelik gösteriler ve açık hava sineması ile her gün farklı bir mahallede buluşulacak.

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Yerköy’de Yaz Coşkusu Başlıyor1

Yerköy Belediyesi, 2–7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek “Yerköy Çocuk ve Mahalle Şenlikleri” kapsamında çocuklar ve yetişkinler için dolu dolu bir hafta planladı. Etkinlikler her gün farklı bir mahallede gerçekleşecek.

Yerköy’de Yaz Coşkusu Başlıyor3

Etkinlik programı kapsamında, saat 18.00 ile 20.30 arasında çocuklar için çeşitli eğlenceler düzenlenecek. Bu saatlerin ardından, 21.00 itibariyle yetişkinler için sinema gösterimleri yapılacak.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Yerköy’ün dört bir yanında çocuklarımız için eğlence, yetişkinler için sinema dolu dolu bir hafta sizleri bekliyor. Mahallelerimizde birlik, beraberlik ve neşe dolu anlar için herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin mahalle sakinleri arasında kaynaşmayı artırması ve yaz akşamlarına renk katması hedefleniyor. Belediye, tüm vatandaşları programlara katılmaya davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi