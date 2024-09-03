Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy’de taşkın kontrolü kapsamında çalışma başlatıldığını söyledi.

Vali Özkan, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçede taşkına neden olabilecek derelerde önlemlerin alındığını ifade etti.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “İlçede bin 823 metre çift taraflı betonarme taşkın koruma duvarı, yol geçişi için 4 adet kutu menfez, 2 adet kemer tipli çelik konstrüksiyon yaya köprüsü, kanal boyunca panel tel çit yapım işi başladı” ifadelerini kullandı.