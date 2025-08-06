Yerköy’de, üniversiteye yerleşmek isteyen adaylara yönelik tercih danışmanlığı hizmeti, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde yoğun ilgiyle sürüyor.

Uzman Rehber Öğretmen Lütfi Çalışkan rehberliğinde yürütülen danışmanlık hizmeti, 13 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yerköy Halk Eğitimi Merkezi tarafından sunulan tercih danışmanlığı hizmetinden üniversite tercihi yapacak tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Merkez yetkilileri, gençlerin bu önemli süreçte doğru tercihler yapabilmeleri için gerekli tüm desteği sağlamaya devam ettiklerini belirterek, “Bu zorlu sürecin her aşamasında öğrencilerimizin yanındayız” açıklamasında bulundu.