Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, belediye personelinin özverili gayretine dikkat çekti.

Arslan, “Yerköy’ümüzde güvenli ulaşım için çalışmalarımız devam ediyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden yol şerit çizgi çalışmalarını sürdüren değerli belediye personelimize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların temel amacının vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Arslan, “Hedefimiz; hemşehrilerimizin daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım ortamında yaşamalarını sağlamak. Bu doğrultuda alın teri döken her emekçimizin katkısı bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

Arslan, çalışmaların farklı mahalle ve ana arterlerde etaplar halinde süreceğini bildirdi.